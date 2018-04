Bahia derrota o Luverdense em Salvador e volta a sonhar com o G4 da Série B

Com o resultado, o Bahia foi para 24 pontos, cinco atrás do Atlético Goianiense, o primeiro time dentro do G4. Foi a primeira vitória da equipe sob o comando do técnico Guto Ferreira, ex-Chapecoense. O Luverdense, por sua vez, que conheceu o seu quinto tropeço seguido, ficou com 22 pontos, no meio da tabela de classificação.

Vindo de três resultados ruins seguidos, o Bahia foi logo de cara sofrendo um susto do Luverdense. O time do Mato Grosso, em sua primeira oportunidade, quase abriu o marcador com Tozin. O atacante recebeu dentro da área, mas perdeu a dividida para Éder, que afastou o perigo.

O lance foi o suficiente para deixar o Bahia ligado no jogo. O time baiano dominou até o fim e saiu com a vitória parcial. A resposta veio com Hernane. O atacante apareceu de frente para o gol, mas acabou chutando nas mãos de Diogo Silva. O goleiro ainda fez um milagre no arremate de Renato Cajá, na entrada da área. O ex-jogador de Vitória e Ponte Preta ainda mandou na trave em sua segunda tentativa.

O gol saiu apenas aos 47 minutos. Luiz Antônio recebeu pelo lado direito, dominou no peito e soltou o pé, com categoria, para mandar a bola no fundo das redes. Um belo gol.

O segundo tempo foi mais discreto. O Bahia foi o time que mais chegou com perigo, mas soube administrar o resultado e frear a recuperação do adversário. Juninho ainda quase deixou o seu gol. O volante arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Diogo Silva se esticar todo para fazer a defesa.

Na próxima rodada, a 18.ª, o Luverdense enfrenta o Goiás nesta terça-feira, às 19h15, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Bahia visita o Bragantino apenas no próximo sábado, às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 0 LUVERDENSE

BAHIA - Muriel; Eduardo, Éder, Tiago e João Paulo; Feijão, Luiz Antônio, Juninho e Renato Cajá (Régis); Hernane (Zé Roberto) e Allano (Luisinho). Técnico: Guto Ferreira.

LUVERDENSE - Diogo Silva; Raul, Gabriel Valongo, Everton e Paulinho; Moacir, Ricardo (Sérgio Mota) e Jean Patrick; Rogerinho (Douglas Baggio), Régis (Hugo) e Tozin. Técnico: Júnior Rocha.

GOL - Luiz Antônio, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Éder e Renato Cajá (Bahia); Paulinho e Sérgio Mota (Luverdense).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

RENDA - R$ 114.586,50.

PÚBLICO - 9.475 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).