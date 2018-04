Bai é 1a chinesa a vencer título mundial na maratona feminina

Aplaudida por dezenas de milhares de fãs que acompanhavam a prova nas ruas de Berlim, a corredora de 20 anos venceu a prova com o tempo de duas horas, 25 minutos e 15 segundos, logo à frente da japonesa Yoshimi Ozaki e da etíope Aselefech Mergia, que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

As corredoras iniciaram a prova com cautela, quando a temperatura estava em cerca de 25 graus Celsius. A ruandesa Epiphanie Nyirabarame assumiu a ponta logo no começo da corrida. O grupo de frente, incluindo as três medalhistas, rapidamente deixou a ruandesa para trás.

Dona do recorde mundial, a inglesa Paula Radcliffe desistiu da prova dias atrás, e a alemã vencedora da maratona de Londres Irina Mikitenko optou por não correr por ter perdido seu pai recentemente.

(Por Karolos Grohmann)