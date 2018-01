Baiana quebra recorde no José Finkel A baiana Nayara Ledoux Ribeiro, do Iate Clube da Bahia, foi um dos destaques deste sábado do Troféu José Finkel (em piscina de 25 metros), em Santos. Nayara, que viaja segunda-feira para a Copa Latina de Natação, na Espanha, quebrou o recorde sul-americano dos 1.500 m, livre, com 16min13s64. Domingo é dia dos velocistas, com a disputa das finais dos 100 m, livre, 100 m, peito, e revezamento 4 x 100 m, livre. O Flamengo segue na liderança do torneio, com 1.930 pontos, seguido pelo Minas Tênis (1.589) e Pinheiros (1.355,50).