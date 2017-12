Baku, no Azerbaijão, será sede do Mundial de Judô em 2018

A Federação Internacional de Judô (IJF) anunciou nesta segunda-feira que a cidade de Baku, no Azerbaijão, será a sede do Mundial de 2018 da modalidade. No ano que vem, a competição vai ocorrer em Budapeste, na Hungria, onde já fica a sede da IJF. O anúncio foi feito na abertura de um seminário para representantes de 98 nações, exatamente em Baku.

A capital do Azerbaijão já está na rota do judô há alguns anos, como sede de um dos eventos mais importantes do calendário. Em 2017, vai organizar sua etapa de Grand Slam em março, entre os dias 10 e 12.

Com o Mundial de Judô, Baku reforça sua posição de uma das cidades que mais organiza grandes eventos esportivos, num passo para tentar, um dia, receber uma Olimpíada. Em 2015, a capital do Usbequistão organizou a primeira edição dos Jogos Europeus.

Com a confirmação de Baku como sede do Mundial de 2018, o judô terá quatro edições seguidas da competição entre o Leste Europeu e a Ásia Central. A edição de 2014 foi em Chelyabinsk, na Rússia, e a 2015 de Astana, no Casaquistão. Em 2019, a competição será no Japão, já em preparação para a Olimpíada de Tóquio.