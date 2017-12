Balão: brasileiros tentam recordes Os pilotos brasileiros de balão a ar quente, Rui Kalousdian e Luiz Eduardo Consiglio, realizarão duas séries de vôos nesse mês de junho, em Pirassununga, no Interior paulista, com o objetivo de estabelecer novos recordes brasileiros e sul-americanos de altitude, duração e distância. A primeira série acontecerá neste sábado, às 6 horas da manhã. Os vôos contam com o patrocínio da Intel Semicondutores do Brasil e terão início no campo de pouso do Aeroclube de Pirassununga, no km 206 da rodovia Anhanguera. Serão monitorados pela torre da Base Aérea de Pirassununga, por um representante do Aeroclube do Brasil e outro da FAI, a Federação Aeronáutica Internacional, que fará a homologação dos recordes. O envelope, que é a parte maior do balão, foi construído em São Paulo e tem capacidade para quatro mil metros cúbicos. Os pilotos tentarão voar a 30 mil pés, equivalentes a 10 mil metros. Para tanto pretendem ficar aproximadamente seis horas no ar e percorrer cerca de 200 quilômetros. Ambos querem atingir uma altura maior que o ponto mais alto do mundo, o Pico Everest, com 8.850 metros. Os recordes mundiais de altitude, permanência no ar e distancia voada com balões a ar quente pertencem a dois pilotos dos Estados Unidos: Chauncey M. Dunn, que no dia 1º de agosto de 1979 voou a 16.154 metros com um envelope de quatro mil metros cúbicos, e William E. Bussey, que no dia 25 de janeiro de 1993 voou 29 horas, 14 minutos e 35 segundos, e no dia seis de fevereiro de 1995 voou 1.434,24 quilômetros.