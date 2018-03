Bale treina na véspera do duelo com o Napoli, mas volta a desfalcar o Real Madrid

A expectativa para o retorno de Bale aumentou nesta terça, quando o jogador participou do treinamento na véspera do confronto. Mas a cautela do técnico Zinedine Zidane e do departamento médico do Real Madrid prevaleceram. Assim, a possibilidade é de que o galês faça seu retorno no próximo sábado, quando o time vai encarar o Espanyol pelo Campeonato Espanhol.

"Ficou três meses fora e devemos ter muito cuidado com Gareth. O importante é que já está com a gente", disse Zidane em entrevista coletiva antes da divulgação da lista de relacionados do Real Madrid para o duelo com o Napoli.

O treinador, que fez elogios ao setor ofensivo do time italiano, destacou a importância de o Real Madrid não ser vazado no Santiago Bernabéu, embora tenha assegurado que a sua equipe será agressiva. "Em uma eliminatória é sempre importante não sofrer gols. Em casa, o importante é manter a manter a meta fechada", afirmou.

Mas apesar de o Real Madrid decidir a série na Itália, em partida agendada para 7 de março, Zidane assumiu o favoritismo da sua equipe, que tentará se classificar pela sétima vez consecutiva às quartas de final da Liga dos Campeões. "O Madrid sempre será favorito nesta competição, mas o escudo não garante que você vai ganhar", disse.