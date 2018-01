Balonismo: acidente e morte em Rio Claro Na manhã desta sexta-feira, um acidente em terra envolvendo a equipe de resgate do balão China in Box, do piloto Cleber Bismarck, terminou com a morte do apoiador Leandro Beraldo Pessim, de 20 anos, residente em Piracicaba, na 18º etapa do Campeonato Brasileiro de Balonismo, que está sendo realizado na cidade de Rio Claro. Após pousar numa fazenda da antiga estrada de Brotas, integrantes da equipe de busca foram recolher o balão e não perceberam que o tecido estava enroscado em um fio de alta voltagem da rede elétrica. O apoiador recebeu a descarga elétrica e mesmo com as tentativas de reanimação, veio a falecer. O apoiador Cid Ferraz de Barros, de 24 anos, que também estava no resgate do balão, levou um choque nas mãos e foi atendido na Santa Casa de Rio Claro, mas passa bem. O presidente da Associação Brasileira de Balonismo, Bruno Schwartz, afirma que o acidente foi inédito no Brasil e na América Latina. Os pilotos farão um vôo em homenagem a Leandro Pessim na tarde desta sexta-feira, e os vôos competitivos continuam no sábado pela manhã. O 18º Campeonato Brasileiro de Balonismo, que será realizado até domingo, é uma realização da Prefeitura Municipal de Rio Claro através da Secretaria Municipal de Turismo. A organização é da Associação Brasileira de Balonismo (ABB).