Baloubet du Rouet vai competir nos Estados Unidos O principal cavalo de Rodrigo Pessoa, o garanhão sela francês, Baloubet du Rouet, com quem formou a dupla campeã olímpica, está em West Palm Beach, na Flórida (EUA). Desta quinta a domingo, Rodrigo compete com a égua Sigane van de Grudeval e outros animais. Baloubet participará do Wellington Open, de 1 a 5 de março, e do Wellington Finale, de 8 a 12.