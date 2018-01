Baloubet ?eufórico? para o Mundial Pode parecer estranho, mas a maior preocupação de Rodrigo Pessoa para a prova de estréia da Copa do Mundo de Saltos, nesta sexta-feira, na Scandinavium Arena, é o "excesso de energia acumulada" do cavalo sela-francesa Baloubet du Rouet. "Ele está com muito gás, demonstrando muita disposição, um estado que é resultante do pequeno número de concursos que competiu na temporada." Nesta quinta-feira, Rodrigo saltou com Baloubet duas vezes, atividade que repete nesta sexta-feira pela manhã, em Gotemburgo. "Quero que ele se acalme até a hora da prova." Rodrigo vai defender o título, pela quarta vez consecutiva, a partir da primeira prova, de uma série de três, válida pela Copa do Mundo, nesta sexta-feira, às 13 horas (horário de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil. O outro brasileiro na prova é o mais jovem cavaleiro do concurso, Manoel Paladian Filho, de 21 anos, que vai saltar com a égua Pia Doanjo, pela primeira vez na Copa do Mundo. A segunda prova será no sábado, às 13 horas, e a terceira, na segunda-feira, às 10 horas (sempre com ESPN Brasil). A "euforia" de Baloubet, o cavalo de US$ 5 milhões, poderia atrapalhar, na avaliação de Pessoa. Por causa da febre aftosa, doença que fechou as fronteiras de vários países da Europa e provocou o cancelamento de grande parte dos concursos de saltos desde o início do ano, Baloubet só saltou três provas, depois que voltou das férias - ganhou o GP de Milão. Mas o pai de Rodrigo, o experiente cavaleiro Nélson Pessoa, o Neco, que está em Gotemburgo, acha que nesta sexta-feira, à noite (horário da Suécia), depois dos exercícios que fará pela manhã, Baloubet "vai estar no ponto", sendo uma preocupação para os adversários, na arena oval e coberta, com pista de areia, e obstáculos a até 1,60 m de altura. O refugo que marcou a final olímpica em Sydney, em 2000, "é fato do passado". Rodrigo disse que "é da competição", observando que nos últimos três anos, ganhou todos os títulos importantes do hipismo mundial - referia-se ao Mundial de Roma (1998) e às três Copas do Mundo (Gotemburgo/1998, Helsinque/1999 e Las Vegas/2000). A neve que caía nesta sexta-feira, em Gotemburgo, a chuva e a baixa temperatura não são problemas nem para os cavaleiros e nem para os animais, na arena que é coberta e climatizada. Rodrigo disse que a única preocução é fazer um aquecimento mais longo, no paddock, de 20 a 25 minutos, antes de entrar na pista. Nesta quinta-feira, na prova da série intermediária, com obstáculos a até 1,40 m de altura, Rodrigo sentiu que terá o apoio das fãs que o receberam até com gritinhos, bandeira do Brasil e faixa desejando boa sorte. "Aqui, o hipismo é como show de rock, tem público sempre e é o segundo esporte nacional, depois do futebol", justificou. Mas disse que seus adversários também têm apoio. Confirmou sua opinião de que Ludo Philippaerts, da Bélgica, e Ludger Beerbaum, da Alemanha, estão entre os principais rivais, e acrescentou a norte-americana Molly Ashe entre os competidores que têm chance de ameaçar o seu tetracampeonato. Formando conjunto com Bianca, Rodrigo cometeu uma falta (perdeu quatro pontos) e terminou em 17º, com 57s56, na prova vencida por Ludo Philippaerts, sem faltas, em 58s09. Manoel Poladian Filho, com Pierre Doanjo, um animal jovem, de apenas sete anos, e que saltou sua primeira prova de 1,40 m, cometeu um erro que acabou causando o refugo do cavalo diante de um obstáculo. Disse que foi bom ter saltado nesta quinta-feira para "afastar a tensão" da prova de sexta-feira, a principal e sua estréia na Copa do Mundo.