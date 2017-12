Baloubet refuga pela terceira vez O cavalo de Rodrigo Pessoa, o sela francesa Baloubet du Rouet, voltou a refugar domingo, em uma prova em Hachenburg, na Alemanha, deixando o cavaleiro de mau humor. Nesta segunda-feira, por telefone, Rodrigo limitou-se a dar respostas ríspidas, usando monossílabos. Mostrou irritação quando questionado sobre os detalhes do refugo. A uma repórter do Jornal da Tarde, que comentou que as notícias sobre o incidente não haviam chegado com clareza ao Brasil, respondeu: "Se não chegaram é porque não havia nada para vocês saberem." Por fim, disse que o cavalo pode ter estranhado a "nova embocadura" - o bridão, que é usado como freio. Foi a terceira vez, em menos de um ano, que Baloubet (cujo dono, Diogo Coutinho, recusou uma proposta de US$ 5 milhões para vender o animal) refugou: na Olimpíada de Sydney, em 2000, no Concurso de Aachen, em julho, e agora. Após o refugo em Aachen, Nélson Pessoa, pai de Rodrigo, disse que garanhões como Baloubet são mais difíceis de conduzir do que animais castrados.