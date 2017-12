Baloubet se machuca na Alemanha O cavalo Baloubet du Rouet, montado por Rodrigo Pessoa na conquista da medalha de prata na Olimpíada de Atenas, teve um acidente no concurso de Hannover (ALE), sexta-feira, o que poderá dificultar a classificação do conjunto para a final da Copa do Mundo de Hipismo, em Las Vegas, em abril de 2005. Ao tirar as proteções que os cavalos usam para dormir, a tratadora notou um inchaço na área externa do boleto esquerdo de Baloubet. No sábado, o cavalo foi levado para um clínica em Bruxelas. ?Constatamos distensão no tendão lateral esquerdo?, explicou Rodrigo. Baloubet só deve voltar a competir no fim de janeiro do ano que vem.