Baltimore Ravens e San Francisco 49ers avançam à final do Super Bowl

FOXBOROUGH - O Baltimore Ravens e o San Francisco 49ers garantiram vaga no Super Bowl, a grande final da liga nacional de futebol americano, a NFL, ao conquistarem vitórias em confrontos encerrados na noite do último domingo.

O primeiro a assegurar lugar na decisão foi o San Francisco 49ers, que conseguiu uma grande virada sobre o Atlanta Falcons, na casa do rival, ao bater o time de melhor campanha desta edição da NFL por 28 a 24. Pela primeira vez na final do Super Bowl desde 1994, o 49ers chegou a estar perdendo por 17 a 0, mas obteve uma reação expressiva para ficar com o título da Conferência Nacional.

O Baltimore Ravens, por sua vez, superou o favoritismo do New England Patriots com uma vitória por 28 a 13, em Boston, para conquistar o título da Conferência Americana. Desta forma, se credenciou para encarar o 49ers no próximo dia 3 de fevereiro, em New Orleans, na final do Super Bowl, que os Ravens não disputam há 12 anos.

No primeiro jogo da noite de domingo, o grande destaque da vitória do 49ers foi o quarterback Colin Kaepern, decisivo em lançamentos que resultaram em touchdowns. Já o também quarterback Joe Flacco liderou o Ravens rumo ao Super Bowl e ofuscou o astro Tom Brady, do Patriots. Ele conseguiu lançar três bolas que acabaram em touchdowns.

A final da NFL irá marcar o embate entre dois irmãos. John Harbaugh, técnico do Ravens, medirá forças com Jim, treinador do 49ers, tradicional time que buscará o sexto título do Super Bowl de sua história na NFL.