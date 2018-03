Banco estatal irá patrocinar Federações As federações paulistas de ciclismo, judô, remo e tênis de mesa serão beneficiadas pelo patrocínio de R$ 1,6 milhão que a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo assina nesta quinta-feira com a Nossa Caixa (às 9h30, no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, com as presenças do secretário Lars Grael e o governador Geraldo Alckmin). O programa patrocinará cerca de 70 atletas dessas modalidades que não tinham apoio.