Banespa busca 1ª vitória na Superliga Apontado como um dos favoritos ao título da Superliga, o Banespa/Mastercard/São Bernardo conta com uma campanha que surpreende: o time começou o campeonato com duas derrotas e está na oitava posição na tabela. Amanhã, em casa, tenta a primeira vitória. Será às 20h, contra o Náutico/Araraquara, último colocado. A rodada ainda terá outros quatro jogos. O time comandado por Mauro Grasso estreou com derrotas para a Ulbra e On Line, ambos em Canoas, no Rio Grande do Sul. "Queremos começar a jogar a Superliga de verdade", diz o capitão Nalbert. O jogador garante que não está preocupado com a campanha do time até agora. "Não tem mistério. Ganhamos o Paulista e o Grand Prix e tivemos folgas merecidas, pelo nosso esforço. Mas ficamos dez dias sem treinar e pegamos uma seqüência forte no Sul. Em todos esses anos de estrada, vivi situações desse tipo inúmeras vezes, tanto nos clubes quanto na Seleção. Se não estivermos treinando bem, não dá para jogarmos bem", explicou. Após a segunda derrota na Superliga, Nalbert convocou os parceiros para uma reunião. "Conversamos muito no vestiário. Não dava para passar em branco. Pedi a todos que se empenhassem nos treinamentos, mesmo que tivéssemos de abrir mão de alguma folga." A bronca foi bem vista pelo técnico. "Uma reunião sem a presença da comissão técnica é algo comum em grupos conscientes. Eles próprios determinaram seus objetivos, principalmente com relação à participação nos treinos. Sinto que todos estão mais empenhados agora", afirma Mauro Grasso. Outro destaque da rodada fica para o confronto entre Bento/Union Pack e On Line, que jogam às 20h30, com SporTV, em Bento Gonçalves. A On Line, comandada pelo técnico Jorge Schimidt, está na liderança da competição, enquanto os donos da casa estão na terceira colocação. A rodada ainda terá Intelbrás/São José e Telemig/Minas, Shopping ABC/São Caetano e Wizard/Suzano, UCS/Colombo e Ulbra.