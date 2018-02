Banespa busca empate na Superliga O Banespa/MasterCard terá a chance de empatar a série melhor-de-cinco das semifinais da Superliga Masculina de Vôlei, neste sábado, às 19 horas, no Ginásio da Avenida Santo Amaro, em São Paulo, quando enfrenta pela segunda vez a Ulbra. No primeiro jogo, quinta-feira, em Canoas (RS), o Banespa perdeu no tie-break, depois de vencer os dois primeiros sets. ?Perdemos uma oportunidade de ouro de começar a série com vitória?, observou o técnico Mauro Grasso. Os outros jogos da série estão marcados para quarta-feira, em Canoas, e, caso haja necessidade, para o dia 30 de março, em São Paulo, e 1º de abril, em Canoas. Após uma batalha, Wizard/Suzano e Unisul (SC) voltam a se enfrentar, neste domingo, às 14h45 (com TV Bandeirantes), no Ginásio Paulo Portela, em Suzano. O time paulista, que foi derrotado por 3 sets a 2, também busca a recuperação para empatar a série do playoff. A decisão dos playoffs semifinais da Superliga Feminina, começa neste sábado com a partida entre MRV/Minas e Automóvel Clube de Campos, às 20h30, em Belo Horizonte (com SporTV). O jogo entre Rexona e BCN/Osasco será domingo, às 12h10, em Osasco.