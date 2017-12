Banespa conquista título em Tubarão Após oito dias da conquista do hexacampeonato Paulista, o Banespa / MasterCard / São Bernardo garantiu hoje mais um título: o Gand Prix, em Tubarão, Santa Catarina. O time venceu a Unisul / Cimed por 3 sets a 0, com as parciais 25/13, 25/22 e 25/22. O time do ABC, comandado por Mauro Grasso, contou mais uma vez com a atuação do ponta Nalbert ocupando a posição de líbero, no lugar de Polaco que sofreu lesão no joelho. "O grupo foi aquele da final do Paulista, concentrado e comprometido com a vitória. Na minha avaliação, eles mereceram nota nove e meio na partida de hoje", disse Grasso. Para chegar à conquista, o Banespa derrotou o Telemig Celular/Minas, o Bento União/Pack e a Unisul/Cimed (duas vezes) durante o quadrangular.