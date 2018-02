Banespa consegue vencer a Unisul Na Superliga masculina, o Banespa/Mastercard/São Bernardo empatou neste sábado a série melhor-de-três das quartas-de-final com a Unisul/Cimed. O time do ABC venceu em casa por 3 a 0 (25/23, 34/32 e 25/23) e tentará assegurar a vaga na semifinal na quarta-feira, jogando em casa. "Para o último jogo não podemos deixar cair o nível. Tenho certeza de que o próximo será um jogo bem mais disputado", analisa Mauro Grasso, técnico do Banespa. O campeão olímpico Giovane, atacante da Unisul, concorda com Grasso: "Os dois jogos foram muito disputados. Vamos para o tudo ou nada. Apesar da derrota. acho que fizemos uma boa partida. Banespa e Unisul mereciam se encontrar mais para frente, mas infelizmente se cruzaram nas quartas."