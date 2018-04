Banespa continua invicto no Paulista O Banespa/Mastercard/São Bernardo derrotou o Wizard/Suzano por 3 sets a 0 (25/23, 25/23 e 25/20), sábado, em São Bernardo do Campo, e manteve a invencibilidade no Campeonato Paulista de Vôlei. Foi a quarta vitória consecutiva do Banespa, que volta a jogar nesta terça, contra a Ulbra/São Paulo, às 20 horas, no Ginásio do Morumbi. Na opinião do técnico Mauro Grasso, o time jogou bem e teve a vitória facilitada pela atuação de Suzano. "Um jogo entre essas equipes não é para acabar por 3 a 0."