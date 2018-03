Banespa é campeão da Superliga de Vôlei O Banespa/São Bernardo conquistou neste domingo o inédito título da Superliga Masculina de Vôlei. Comandado por Nalbert, o time paulista ganhou do Telemig Celular/Minas por 3 sets a 2 (25/22, 21/25, 21/25, 25/22 e 15/13), no lotado ginásio do Mineirinho (16,5 mil pessoas), em Belo Horizonte. A decisão da Superliga foi muito equilibrada. Até a partida deste domingo, cada equipe tinha vencido duas vezes na série melhor-de-cinco jogos. Mas o Banespa, mesmo fora de casa, levou a melhor no confronto final e impediu o quarto título da equipe mineira no torneio. O jogo deste domingo foi o último de Nalbert nas quadras - ele parte agora para o vôlei de praia. Campeão mundial e olímpico com a seleção brasileira, o jogador de 31 anos conquistou o único grande título que lhe faltava na carreira: da Superliga. Nalbert definiu o título inédito como maravilhoso. "É a despedida dos sonhos, vai ficar gravada pelo resto da minha vida, meu último jogo aqui... com o ginásio cheio, jogando pelo clube campeão", disse o jogador do Banespa. ?A temporada de clubes que fechou esse meu ciclo foi simplesmente perfeita: campeão do Paulista, do Grand Prix e do Superliga, com um time de moleques (média de 23 anos de idade)." Ele, inclusive, já definiu que deseja trabalhar com Marcos Miranda, que comandou justamente o time do Minas nesta Superliga. Mas não revelou quem são os jogadores com quem negocia para ser seu parceiro na praia. E, se não conseguir patrocínio em dois meses, Nalbert admitiu até que pode pensar em voltar para as quadras.