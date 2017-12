Banespa é campeão paulista de vôlei Foi mais fácil do que parecia. O Banespa/Mastercard/São Bernardo conquistou neste sábado o hexa no Campeonato Paulista de Vôlei. Jogando em seu ginásio, o time do ABC massacrou o Wizard/Suzano por 3 a 0, com parciais de 25/21, 25/10, e 26/24, encerrando a série melhor-de-três em 2 a 0. Foi o primeiro título paulista conquistado pelo capitão Nalbert. "Isso aqui foi só o começo. Agora tem a Superliga. Tudo isso valeu a pena, Ser campeão é a melhor coisa do mundo. Essa satisfação de estar ganhando é maravilhosa", comemorou Nalbert, de 30 anos. O capitão voltou ao Brasil após cinco anos jogando no exterior. "Fiquei muito tempo longe do Brasil, quando cheguei ao Banespa quase não conhecia nenhum jogador. Esse é um grupo maravilhoso, a molecada trabalha sério, duro, e tem a cabeça muito boa. Eles "carregaram o piano" e merecem muito essa festa", disse o atacante, que ficou quase toda a competição se recuperando de uma lesão no pé. Voltou apenas uma rodada antes da semifinal. Foi no Banespa que Nalbert se destacou para chegar à Seleção Brasileira, na temporada de 1995/96. "Nada melhor do que voltar com vitória para o time em que me destaquei. Tenho certeza que daqui vão sair vários atletas para a Seleção Brasileira", assinalou. O técnico Mauro Grasso agradeceu o empenho de seus atletas: "Foi uma grande honra trabalhar com eles. Desde os mais velhos, como o Nalbert e o Leandro, até os mais novos. No começo da temporada não sabíamos se poderíamos apostar tanto porque o Nalbert estava fora e o resto do time é muito novo. A gente mereceu esse título." Um dos atletas que melhor atuaram no time do ABC foi o atacante Michael, que se destacou principalmente no saque. "Estou muito feliz, Não achava que esses dois jogos da final fossem acabar tão fáceis, achava que iam para o tiebreak porque o Navajas é um ótimo técnico. Mas nós jogamos muito bem, não erramos e conseguimos vencer mais esta", declarou o atleta de 21 anos. Do lado de Suzano, o meio-de-rede Rodrigão, um dos maiores destaques, machucou o pé no começo da partida. "Infelizmente senti muita dor no pé, não estava conseguindo ajudar. Queria muito ter ajudado o time, mas agora não há mais nada que eu possa fazer", lamentou o campeão olímpico. O técnico Ricardo Navajas admitiu a superioridade do Banespa: "Eles queriam mais do que nós este título. E geralmente quem quer mais acaba levando. Temos de admitir que eles jogaram muito mais, isso é indiscutível. Eles demonstraram mais atitude. O importante é a gente continuar trabalhando com seriedade e honestidade para representar bem a cidade de Suzano, que torce pelo voleibol."