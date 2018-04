Banespa é líder no Paulista de vôlei O Banespa assumiu a liderança do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei, nesta terça-feira à noite, ao derrotar o Mogi, no ginásio do adversário, por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/14 e 25/15. O time soma duas vitórias em dois jogos. O São Caetano estreou com vitória na competição, ao derrotar o Santos, no litoral, por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/20. No outro jogo da rodada desta terça, o Náutico, de Araraquara, bateu o Suzano, de virada, por 3 a 2.