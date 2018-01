Banespa e Suzano fazem clássico Manter a liderança na Superliga Masculina de Vôlei é a meta do Banespa/MasterCard, amanhã, às 20 horas, no clássico contra o Wizard/Suzano (SporTV), em Suzano. O Banespa assumiu a ponta ao bater o Shopping ABC/Santo André (3 a 0) e com a derrota da Telemig/Minas para o Intelbrás/São José (3 a 2), quinta-feira.