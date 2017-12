Banespa e Suzano voltam a se enfrentar Depois de vencer a Winner/Suzano em Suzano, o Banespa/Mastercard, do técnico Mauro Grasso, volta a enfrentar esse adversário, comandado pelo técnico Ricardo Navajas, no sábado, com mando de jogo em São Bernardo do Campo (SP), às 18h, na segunda partida da melhor-de-três que poderá decidir o título masculino do vôlei paulista. Se necessária, uma terceira partida acontecerá terça-feira, às 20h30, também na região do ABC. Para José Montanaro Jr., gerente de vôlei do Banespa, de toda forma o jogo será de altíssimo nível, lembrando que são três campeões olímpicos em quadra - Nalbert, pelo próprio Banespa, Rodrigão e André Nascimento, por Suzano. "São dois dos melhores times do vôlei nacional. Além disso, o duelo envolve muita rivalidade", lembrou.