Banespa e Ulbra reabrem a Superliga O Banespa / São Bernardo recebe a Ulbra/Ferraz/SPFC nesta quinta-feira, às 20h, pela sexta rodada da Superliga Masculina de Vôlei, após paralisação para as festas de fim de ano. O time de Ferraz de Vasconcelos é o líder da competição, com cinco vitórias e o melhor ataque, enquanto o time do ABC soma três vitórias e duas derrotas. No mesmo horário, o Bento recebe o Telemig Celular/Minas, no Rio Grande do Sul. Meia hora mais cedo, o Shop. ABC/Aramaçan e UCS jogam em Santo André; São Caetano recebe o gaúcho On Line; e Lupo/Náutico e Cimed jogam em Araraquara. Às 19h45, Campinas e Unisul jogam em Campinas (com SporTV).