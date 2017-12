Banespa e Ulbra vencem no vôlei Os finalistas do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei serão conhecidos apenas na terceira e última partida da semifinal. Neste sábado, Banespa/Mastercard e Ulbra/Ferraz venceram Pinheiros/Telemig e Unisul/Barueri, respectivamente, e empataram a série em 1 a 1. Jogando fora de casa, a Ulbra ganhou do favorito Barueri por 3 sets a 1, parciais de 22/25, 25/21, 25/22 e 30/28. Já o Banespa jogou com o apoio da torcida e teve trabalho para vencer o Pinheiros por 3 a 2 (25/23, 22/25, 26/28, 25/22 e 23/21). Os últimos jogos serão realizados na terça-feira, às 20h30. Unisul e Banespa decidirão a vaga em casa. Na competição feminina, também na semifinal, o Brasil Telecom ganhou a primeira partida do Pinheiros/Blue Life por 3 sets a 2 (25/23, 26/24, 23/25, 23/25 e 15/10). E o Finasa/Osasco abriu 1 a 0 ao derrotar o São Caetano/Mon Bijou por 3 a 0 (25/10, 25/23 e 25/13).