Banespa e Wizard iniciam a decisão Banespa/Mastercard e Wizard/ Suzano iniciam amanhã, às 20h30, com transmissão ao vivo da SporTV, o playoff final do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei em série melhor-de-três jogos. A primeira partida será no ginásio Paulo Portela, em Suzano. O time do Banespa, comandado por Mauro Grasso, venceu os dois jogos que disputou contra o Suzano na fase de classificação. E, por ter sido ?campeão? da primeira fase, o Banespa garantiu o direito de disputar a partida decisiva em casa. Na história da competição, os times se enfrentaram em três decisões: 1995, 1998 e 1999. Em todas elas, a vitória foi o time de Suzano. O Suzano luta pelo nono título paulista e tem um time de peso: Rodrigão e André Nascimento, campeões olímpicos em Atenas, e Dirceu, recuperado de uma contusão, Murilo e Douglas (campeão olímpico em Barcelona). Apesar dos reforços do Suzano, o time não está com o entrosamento ideal, de acordo com o técnico Ricardo Navajas. "Esse é o nosso principal problema. Não tivemos tempo que o time adversário teve para trabalhar com o time na pré-temporada, em razão da Olimpíada. Já sabíamos que isso poderia acontecer", explicou Navajas. Para contornar o desentrosamento, o técnico tem trabalhado muita repetição de ataque. Outra desvantagem, segundo Navajas, é o desgaste da equipe em virtude de uma semifinal "dura" contra a Ulbra/São Paulo, campeã estadual do ano passado sobre o Suzano. O Banespa teve uma semifinal mais tranqüila ao eliminar o Náutico/Araraquara por 2 a 0. No time adversário, Mauro Grasso aposta na liderança de Nalbert, campeão olímpico em Atenas, em melhor condição física - ele está recuperado de duas lesões, no ombro esquerdo e no calcanhar esquerdo. "No começo da temporada tivemos um pouco de dificuldade da inserção dele no grupo. Foi meio ?formal?, porque ele não podia cobrar da garotada como cobrava na seleção. Agora, titular há quatro partidas, ele contagia todo o grupo", explica Grasso que espera que o time saque bem e se concentre para não cometer erros bobos. Nalbert quer muito o título: "só disputei o Paulista, estou atrás deste título. Mas tenho certeza que não será fácil", disse. A segunda partida da série será no sábado, em São Bernardo do Campo, no mesmo horário. Se necessário, o terceiro jogo será dia 16, no ABC, às 20h30.