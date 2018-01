Banespa enfrenta Ulbra na Superliga Banespa/São Bernardo e Ulbra enfrentam-se nesta quinta-feira, às 20 horas, em São Bernardo, pela Superliga Masculina de Vôlei. Após a sofrida vitória sobre o On Line por 3 a 2, em partida antecipada que foi realizada na terça-feira, o Banespa espera recuperar o cansaço no curto espaço de tempo. Para seu técnico Mauro Grasso, se o time tivesse vindo de uma derrota seria "mais difícil de recuperar o grupo". Outros quatro jogos acontecem nesta quinta-feira: Telemig Celular/Minas x Araraquara, Shopping ABC/São Caetano x On Line, UCS/Colombo x Unisul e Union Pack/Bento x Intelbrás/São José.