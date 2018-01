Banespa faz peneira de vôlei em SP Vai desta terça-feira a quinta-feira, a partir das 8 horas, a 18ª peneira de vôlei do Banespa, para nascidos entre 1985 e 1988, no ginásio da Av. Santo Amaro, 5355. Quem morar fora da Grande São Paulo poderá ficar no alojamento do clube. Os interessados devem portar RG ou certidão de nascimento. Informações: (11) 5044-6052 ou (11) 5536-8200, r. 8273.