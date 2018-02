Banespa fica a uma vitória da decisão O Banespa ficou a uma vitória da final da Superliga Masculina de Vôlei, ao vencer, hoje à noite, o On Line, por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 25/20, 18/25, 18/25 e 15/10. O time paulista lidera a série semifinal por 2 a 0. Já o Suzano empatou a série, por 1 a 1, com o Minas. O time do técnico Ricardo Navajas venceu, por 3 a 0, com parciais de 25/19, 25/22 e 25/23.