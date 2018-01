Banespa ganha a 10.ª na Superliga O Banespa/Mastercard/São Bernardo venceu em casa nesta quinta-feira a Ulbra por 3 sets a 0 ( 25/21, 25/21 e 25/23) no clássico da Superliga Masculina de Vôlei. Foi a décima vitória consecutiva do Banespa na competição e o time segue na vice-liderança, com 22 pontos. O destaque da partida foi o ponta Ricardo Serafim, que recebeu o Troféu Viva Vôlei. Ele era o único que ainda não havia sido eleito o destaque. Para o técnico Mauro Grasso, o bloqueio e a defesa foram as principais armas do grupo. "O jogo começou frio, mas foi muito bem executado. Estivemos em desvantagem no segundo e no terceiro sets, mas conseguimos reverter o placar", avaliou. Em Belo Horizonte, o Telemig Celular/Minas confirmou a liderança na competição ao vencer Araraquara por 3 sets a 1 (19/25, 25/22, 25/20 e 25/21). Em Bento Gonçalves, o time da casa Bento/Union Pack venceu a Intelbrás/São José por 3 sets a 0 (25/22, 26/24 e 25/18). Em Caxias do Sul, a UCS/Colombo venceu a Unisul, por 3 sets a 1 (25/21, 19/25, 25/13, 25/22). Em São Caetano, o Shopping ABC venceu o OnLine por 3 sets a 2 (25/27, 28/26, 30/28, 23/25 e 15-12).