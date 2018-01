Banespa ganha mais uma na Superliga Jogando em casa, o Banespa derrotou o On Line por 3 sets a 2 (17/25, 25/21, 26/28, 25/22 e 15/9), nesta terça-feira, pela Superliga Masculina de Vôlei. O confronto é válido pela segunda rodada do segundo turno do torneio e foi antecipado para que a equipe do Banespa possa realizar algumas clínicas de vôlei no fim de semana. A primeira rodada do segundo turno da Superliga Masculina acontece na quinta-feira, quando o Banespa também volta a jogar - enfrenta a Ulbra. Já o On Line enfrenta o Shopping ABC/São Caetano no mesmo dia. Foi a 9ª vitória do Banespa na Superliga - tem também 2 derrotas -, assumindo provisoriamente a liderança, pois tem uma partida a mais do que o Telemig/Minas. O On Line é o terceiro colocado.