Banespa já tenta ganhar outro torneio Enquanto a maioria dos times segue se preparando para a Superliga de Vôlei, o Banespa/Mastercard/São Bernardo, que conquistou o sexto título no Campeonato Paulista, já está se preparando para mais um título: o do Grand Prix, que será realizado na cidade catarinense de Tubarão a partir de quinta-feira. "Nesta terça-feira já treinamos, e quarta viajamos. Jogamos até o domingo", enumera o técnico do Banespa, Mauro Grasso. Todos os times se enfrentam, e os dois melhores fazem a final domingo, às 13h. Na abertura, o Banespa já enfrenta o Telemig/Minas, às 19h. Na seqüência, a Unisul/Cimed, atual campeã da Superliga, enfrenta o Online. Mauro Grasso está cauteloso em relação à programação da equipe até o final da temporada: "É impossível manter o mesmo ritmo por uma temporada inteira. Os jogadores estão cansados. Agora, ou a gente descansa mais, ou treina mais forte, e acho que este segundo caso pode ser perigoso. Depois do Grand Prix vamos dar uma semana de folga para eles, e voltamos aos treinos com força total para a Superliga." Para ele, o grupo voltará à melhor forma física até metade da Superliga. "É uma queda natural, e esperamos que até a metade do primeiro turno nós já estejamos com um ritmo bom." De qualquer maneira, a competição catarinense dará parâmetro para Superliga. "O Grand Prix terá Banespa, Minas Tênis, On Line e Unisul. Nosso segundo jogo na Superliga é justamente contra o Online, e por isso vamos ter uma boa oportunidade de conhecer melhor o adversário", assinala Mauro. Na Superliga, a estréia do Banespa será dia 2 de dezembro, fora de casa, diante da Ulbra/São Paulo, que ficou em terceiro no Campeonato Estadual. "É um time duro, que no Paulista sofreu com contusões de jogadores como Xanxa e Lilico. Certamente, eles vão estar melhores", conclui o técnico. Os destaques ficam para os campeões olímpicos Nalbert, pelo Banespa, e Giovane, que voltou da Itália e está na Unisul ao lado do levantador Marcelinho. No Minas, a estrela é Roberto Minuzzi.