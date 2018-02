Banespa joga no Sul pela semifinal O Banespa/Mastercard joga com o On Line/Herval, em Novo Hamburgo, a primeira partida da série melhor-de-cinco da semifinal da Superliga Masculina, neste domingo, às 15 horas (com SporTV). O equilíbrio deve marcar o confronto. Cada equipe venceu um jogo na fase de classificação, com o Banespa terminando em segundo e Novo Hamburgo, em terceiro.