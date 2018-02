Banespa nas semifinais da Superliga O Banespa garantiu vaga nas semifinais da Superliga Masculina de Vôlei Masculino, ao derrotar, nesta quinta-feira, em seu ginásio, o time de Bento Gonçalves, por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 26/24, 25/20 e 25/22, em 1h46 de jogo. Com este resultado, a equipe paulista fechou a série com 2 a 0.