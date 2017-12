Banespa organiza nova peneira no vôlei Os meninos nascidos entre 1985 e 1989 que se espelham nos atletas da seleção brasileira de vôlei e têm aptidão para a modalidade já podem começar a se preparar para participar da principal peneira do País. Entre 16 e 18 de dezembro, o Banespa - que este ano completa duas décadas de patrocínio do esporte - selecionará 12 para integrar os times das categorias de base do clube. Apesar de não haver altura mínima para se inscrever na peneira, os mais altos saem com vantagem. "Nossa primeira preocupação nas categorias de base é formar atletas para o elenco adulto. Tanto que damos preferência aos jogadores mais altos, que ainda têm potencial a ser desenvolvido e exigem mais trabalho de formação. Passam pela peneira muitos atletas ágeis, com musculatura desenvolvida e que trariam resultados imediatos, mas quando chegam na categoria adulta não têm mais o que crescer e acabam ficando estagnados. Optamos pelo caminho mais difícil, que traz resultados posteriores", conta José Montanaro Júnior, gerente de vôlei. A edição passada da peneira, que foi realizada em fevereiro deste ano, levou mais de 500 garotos ao Banespa. O número deve subir, já que em dezembro boa parte dos estudantes está em férias e pode se deslocar de diversas partes do País para participar da peneira. Aqueles que não moram em São Paulo pode se instalar nos alojamentos do clube (é preciso trazer roupa de cama). Em 20 anos da peneira do Banespa, o clube revelou jogadores como Tande, Marcelo Negrão, Ricardinho, Rodrigão, Joel, Lilico, Gustavo e Murilo. As incrições serão feitas nos dias da peneira e os interessados devem comparecer com cédula de identidade ou certidão de nascimento. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 5536-8272 ou 5536-8273. O horário de atendimento vai das 9h às 18h.