Banespa perde na estréia na Superliga O Banespa estreou com derrota na Superliga Masculina de Vôlei 2005/2006. Nesta quinta, em São Paulo, o time foi derrotado pelo Cimed, de Santa Catarina, comandado por Renan Dal Zotto, por 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 26/24 e 25/22). No ABC, em sua volta ao vôlei masculino, o técnico José Roberto Guimarães levou o Unisul/Nexxera à vitória sobre o São Caetano/Tamoyo, por 3 sets a 0 (25/17, 25/19 e 25/23). Também nesta quinta, em Caxias do Sul, o Lupo/Náutico bateu o UCS por 3 sets a 0 (25/21, 26/24 e 25/21).