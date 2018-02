Banespa perde na estréia nos Jogos A equipe masculina de vôlei do Banespa/Mastercard/São Bernardo, atual campeã da Superliga, estreou mal nos Jogos Abertos do Interior, que estão sendo realizados em Botucatu. A equipe do técnico Mauro Grasso perdeu para Araraquara 3 sets a 2 (25/22, 25/20, 20/25, 16/25 e 22/20). Neste domingo, o Banespa enfrenta Mogi das Cruzes. Na competição feminina, o Finasa/Osasco, campeão da Superliga, estréia diante do Brasil Telecom/São Bernardo. ?Numa competição como essa, de curta duração, não existem duas chances. Temos que conseguir o máximo de equilíbrio?, afirma o técnico de Osasco, Paulo Coco.