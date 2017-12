Banespa sai na frente do Suzano Mesmo fora de casa, o Banespa derrotou o Suzano por 3 sets a 1 (21/25, 26/24, 25/23 e 25/21), nesta terça-feira, e fez 1 a 0 na série melhor-de-três jogos que decide o Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. Agora, o Banespa tem dois jogos em casa e precisa ganhar um deles para levar o título estadual. O próximo confronto será sábado, em São Bernardo do Campo. A final do Paulista marca um duelo de campeões olímpicos. Do lado do Banespa, Nalbert, o ex-capitão da seleção brasileira. E no Suzano, jogam André Nascimento e Rodrigão, outros dois atletas do grupo que foi ao Jogos de Atenas.