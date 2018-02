Banespa tenta derrubar o líder Telemig Atual campeão paulista, o Banespa/Mastercard está fazendo uma campanha de recuperação na Superliga Masculina de Vôlei. O time comandado por Mauro Grasso está em sexto lugar na tabela, com duas vitórias e duas derrotas e amanhã tenta derrubar um dos líderes invictos da competição: o Telemig/Minas, que venceu seus cinco jogos. A partida, em São Bernardo, está marcada para as 15h30, com transmissão da SporTV. As duas equipes são muito parecidas: a maior parte dos jogadores é jovem, "pratas da casa", com poucos atletas experientes. Por isso mesmo os dois técnicos esperam equilíbrio na partida de amanhã. "O Banespa é time muito bom, que veio embalado de dois títulos, no Paulista e Grand Prix, e já estava planejada esta queda de rendimento no começo da Superliga. Vejo um conjunto muito forte e jovem, parecido com meu elenco. Para quebrar essa consistência do Banespa vamos precisar sacar bem para quebrar o passe", explica Marcos Miranda, técnico do Minas. Na equipe paulista, Mauro Grasso não poderá contar com o levantador Leandro, o mais experiente jogador de seu time, de 32 anos. "Ele sentiu o joelho, vai ficar fora. O Vinhedo vai segurar as pontas", conta. Sobre o jogo, o técnico analisa: "O Telemig vem muito forte, só eles e a Ulbra não perderam ainda. Vai ser um jogo equilibrado, não tem como prever o resultado." A rodada ainda terá quatro jogos. Às 20h, a Unisul/Cimed, que quinta-feira tirou a invencibilidade da On Line, tenta acabar com a seqüência de vitórias da Ulbra. A Intelbras/São José pega a On Line e o Náutico recebe a UCS/Colombo. Às 22h, com RedeTV!, o Bento/Union Pack vai a Suzano enfrentar a Wizard. Na competição feminina, ao meio-dia (com RedeTV!), o Rexona/Ades joga na Tijuca com o Oi Campos. Às 13h (com SporTV), o Macaé recebe o MRV/Minas e às 17h, São Caetano/Detur joga com o Pinheiros/Blue Life.