Banespa tenta garantir o 2º lugar O Banespa/MasterCard joga nesta quinta-feira, às 20 horas, em São Bernardo do Campo (SP), precisando de vitória contra a UCS/Colombo, para garantir o segundo lugar da fase classificatória, faltando duas rodadas para o fim do returno da Superliga Masculina de Vôlei - está atualmente em terceiro. Já o líder Telemig Celular/Minas joga também nesta quinta-feira, em Novo Hamburgo, contra o atual vice-líder On Line/Herval, às 18h30 (com transmissão do SporTV).