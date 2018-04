Banespa tenta manter invencibilidade Único invicto no Campeonato Paulista Masculino de Vôlei, o Banespa/Mastercard/São Bernardo recebe nesta quinta-feira o Náutico/Araraquara, às 20h30 (com SporTV), no encerramento do primeiro turno. No mesmo horário, o Shopping ABC/São Caetano joga em casa com a Adep/Mogi. Técnico do Banespa, Mauro Grasso teme o desgaste dos atletas: "O maior problema é acúmulo de jogos. Viemos direito desde os Jogos Regionais, passando pelos Jogos Abertos, jogando apenas com dois ponteiros - já que ainda não podemos contar com o Nalbert. O nosso oposto, o Leozão, está voltando agora de contusão." Se vencer, o Banespa não mantém apenas a invencibilidade, mas também a liderança isolada do primeiro turno. "Suzano e Ulbra se enfrentarão. Se Suzano ganhar, cada time ficará com duas derrotas, o que seria importante para nós", observa Mauro. Sobre Nalbert, que ainda se recupera de contusão no tornozelo, o técnico avisa: "A previsão é de que ele volte a jogar daqui a duas semanas." No time de Araraquara, que está em terceiro lugar na competição, o técnico Romeu Beltramelli Filho garante: "Estamos preparados para jogar de igual para igual. Se mantivermos nosso desempenho até aqui, o público terá um bom espetáculo."