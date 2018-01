Banespa tenta nona vitória seguida Após oito vitórias seguidas, o Banespa/Mastercard (SP) entra em quadra nesta terça-feira contra a On Line (RS). A partida, antecipada da segunda rodada do returno da Superliga Masculina de Vôlei, será às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo, em São Bernardo do Campo (SP), com mando do Banespa. A rodada será completada na quinta-feira. O Banespa é vice-líder do torneio, com 18 pontos em 10 jogos.