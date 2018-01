Banespa vence em Minas e é vice-líder O Banespa/MasterCard, do líbero Escadinha, terminou a quarta rodada do returno da Superliga Masculina, realizada sábado, na vice-liderança ao vencer o Telemig Celular/Minas, de Maurício, no tiebreak. A partida, realizada em Belo Horizonte, teve as parciais de 25/23, 20/25, 22/25, 29/27 e 15/12. O Minas é o terceiro colocado. A liderança segue com a Unisul, de Santa Catarina, que derrotou a UCS por 3 sets a 0 (25/21, 25/16 e 25/16), em Caxias do Sul (RS). Para o técnico Mauro Grasso, o maior mério do Banespa foi a confiança. ?Mesmo alternando bons e maus momentos, teve moral para fechar o jogo.? Além de estar bem psicologicamente, o técnico apontou uma evolução no saque e disse que o passe foi o melhor fundamento. Destacou o líbero Sérgio Escadinha que, durante o aquecimento, levou uma bolada na mão direita e jogou com muita dor. ?O adversário sabia que o Escadinha estava com dores, aproveitou para sacar bastante em cima dele, forçando a recepção com toque e, mesmo assim, ele se saiu bem. Provou porque é o líbero titular da seleção?, elogiou Grasso. Três partidas completaram a rodada sábado: Bento Gonçalves 3 x 1 Shopping ABC/Santo André (17/25, 25/20, 25/16 e 25/23); Ulbra 3 x 1 Wizard/Suzano (25/22, 23/25, 30/28 e 25/18); Palmeiras/Guarulhos 3 x 2 Lupo/Náutico (25/21, 20/25, 19/25, 25/20 e 15/13).