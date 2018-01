Banespa vence na Superliga Masculina O Banespa ganhou fácil do Shopping ABC/São Caetano, por 3 sets a 0 (25/18, 25/19 e 25/21), nesta quarta-feira, pela Superliga Masculina de Vôlei. Com a vitória, a equipe segue em segundo lugar na competição, atrás apenas do Telemig/Minas, que folga na rodada. Em outros jogos disputados nesta quarta-feira, o Wizard/Suzano ganhou do Náutico/Araraquara por 3 a 0 (25/23, 25/19 e 25/23), o On Line derrotou a Ulbra por 3 a 0 (25/22, 25/21 e 25/19) e o Bento Gonçalvez venceu a UCS/Colombo também por 3 a 0 (25/17, 25/21 e 25/22).