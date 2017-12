Banespa vence o Wizard/Campinas O Banespa/Mastercar/São Bernardo não teve dificuldades e derrotou o Wizard/Campinas por 3 sets a 0, na noite desta terça-feira, e assumiu a segunda colocação do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. A partida - realizada no Ginásio Djaniro Pedroso, em Santa Bárbara D?Oeste - teve as parciais de 25 a 19, 25 a 22 e 25 a 20, em 73 minutos. O atacante Alberto elogiou o desempenho da equipe. ?O time cresceu bastante?, referindo-se à partida contra a Unisul/Nexxera/Barueri. ?Melhoramos no saque, no contra-ataque e no bloqueio?, acrescentou. Em outros jogos da noite desta terça-feira, o Ulbra/Ferraz/SPFC venceu o Adep/Mogi por 3 a 0. Jogando em casa, o São Caetano/Tamoyo perdeu por 3 a 1 para Unisul/Barueri.