Bangladesh: natação feminina é suspensa A pressão de grupo islâmicos causou a suspensão de uma competição feminina de natação em Bangladesh, país asiático de maioria muçulmana. A disputa entre as 4 mulheres inscritas estava prevista para acontecer nesta terça-feira, na cidade de Chandpur. Uma passeata na segunda-feira, pelas ruas de Chandpur, contou com a participação de mais de 2 mil pessoas de grupos islâmicos, que são contra a natação feminina. ?Esta vestimenta (maiô) deixa a mostra partes do corpo e é desonrosa para as mulheres?, disse o porta-voz dos manifestantes. Como os protestos eram direcionados apenas à participação das mulheres, a prova masculina foi mantida. Recentemente, campeonatos de futebol e luta entre mulheres foram realizados em Bangladesh, apesar dos protestos de grupos islâmicos radicais, contrários aos esportes femininos.