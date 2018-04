Barça confirma presença do pai de Neymar na cidade

Ontem fontes do clube espanhol admitiram saber da presença dos representantes de Neymar na cidade, mas negaram que tenha havido algum encontro para tratar da chegada do craque no meio do ano.

Além do pai de Neymar e dos dois agentes, também viajou Eduardo Musa - funcionário do Santos que cuida da imagem e da agenda do jogador.

Para tentar despistar, Malaquias - que nas últimas semanas vem postando no Instagram muitos fotos em companhia do pai de Neymar - postou às 10h uma em que dizia estar fazendo compras em Miami. Nem que ele tivesse ido de foguete estaria nos Estados Unidos nesse horário, porque na noite de sexta-feira o Estado confirmou com a recepção do Hotel W Barcelona que ele estava lá.

En Santa Bárbara, ao ser perguntado sobre o assunto quando chegava ao estádio, Neymar disse: "Quem não é fã do Barcelona? A decisão sobre a hora de sair cabe a mim e à minha família. Na hora certa vou falar para todo mundo."