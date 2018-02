Barça de Ronaldinho e Rijkaard sofre pesadelo pré-natalino

O Barcelona de Frank Rijkaard e Ronaldinho acordou de ressaca na segunda-feira depois da derrota psicologicamente arrasadora para o Real Madrid em pleno Camp Nou, o que deixa o arqui-rival sete pontos à frente na tabela. O brasileiro Julio Baptista marcou o único gol do jogo, aos 36 minutos, diante de um Barça carente de força, inspiração e idéias. "O Real ganhou por sua condição tática e física, não por causa do seu jogo superior", minimizou o diário catalão Sport, enquanto o El País, da capital, achou que o time azul-grená estava com prazo de validade vencido. Depois de deixar Ronaldinho no banco no fim de semana anterior, quando o Barcelona bateu o Valencia por 3 x 0, o técnico Rijkaard surpreendeu a muitos por escalar o brasileiro. Além disso, colocou no meio-campo Deco, que acaba de voltar de uma contusão, no lugar de Eidur Gudjohnsen, apesar das boas atuações recentes do islandês. Para muitos, a entrada de Deco e Ronaldinho - estrelas das conquistas de 2005/2006 - foi determinante para a derrota, devido à má forma física deles. "A insistência de Rijkaard em sempre recorrer aos seus jogadores com grandes nomes foi um ônus para o Barça no clássico", disse o jornal esportivo Ás. A participação de Ronaldinho se resumiu a se atirar no chão na esperança de conseguir um gol de bola parada - nada a ver com o craque aplaudido de pé em pleno Santiago Bernabeu quando o Barça esmagou o Real por 3 x 0 em 2005. "Este é o Ronaldinho de 2007 - ele quer, mas não consegue, tenta, mas não acontece", descreveu o Sport. Rios de tinta foram derramados nas últimas semanas em especulações sobre o futuro de Ronaldinho e Rijkaard, e a derrota do domingo não vai melhorar as coisas. Para o técnico do Real, Bernd Schuster, a vitória contra o maior adversário foi o melhor que ele poderia esperar para sua volta ao time que defendeu como jogador. Os madrilenhos estiveram sólidos na zaga, dominaram o meio-campo e foram uma ameaça constante no contra-ataque sempre que o Barça tentava criar uma jogada. "Este jogo nos provou que a chave está em manter nossas posições no gramado. Estamos fazendo um trabalho fenomenal nos treinos, e lentamente chegando à forma com que Schuster quer que joguemos", disse o goleiro Iker Casillas. "Acho que é um estilo que todos gostamos." A imprensa espanhola em geral destacou o "Natal branco" que espera a feliz torcida do Real. Uma das exceções foi o Mundo Deportivo, de Barcelona, que compreensivelmente destacou o "pesadelo pré-natalino" vivido pela equipe local, que agora vê o título nacional como um sonho distante.