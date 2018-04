Barça ganha primeira taça das 6 que quer conquistar Com dois gols do argentino Lionel Messi e um de Bojan Krkic, o Barcelona venceu ontem, no Camp Nou, o Athletic Bilbao por 3 a 0 e ergueu sem problemas a Supercopa da Espanha. Esse é o primeiro dos seis títulos que o clube catalão espera ganhar na atual temporada, depois de conquistar a tríplice coroa - Copa do Rei, Campeonato Espanhol e Copa dos Campeões - na temporada passada . Dois brasileiros com a camisa do Barça - os laterais Daniel Alves e Maxwell - estiveram em campo nessa primeira conquista da equipe da Catalunha. Daniel Alves foi bem pela direita, sempre procurando ajudar o ataque. Já Maxwell, pela esquerda, teve uma atuação mais discreta, sem comprometer. O primeiro gol catalão, e de Messi, saiu aos 5 minutos do segundo tempo. O argentino voltou a marcar 18 minutos depois, em um pênalti cometido por Ustaritz sobre o sueco Ibrahimovic. Com o adversário já sem mais condições de reagir ao bom futebol do Barcelona, Bojan Krkic fez o terceiro, fechando o marcador.