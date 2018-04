Barça perde e Real busca a reabilitação O Barcelona decepcionou sua torcida no jogo de ontem, ao ser derrotado pelo Getafe por 2 a 0, gols de Moral e Albin, um em cada tempo. Hoje, o líder Real Madrid busca se recuperar do tropeço da última rodada, quando perdeu por 2 a 0 para o Sevilla, contra o Mallorca, no Santiago Bernabéu. O time também tenta esquecer problemas de brigas entre jogadores.